قیمت امروز Live Action Roleplay

قیمت لحظه‌ ای Live Action Roleplay (LARP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LARP به USD برابر با $ 0 برای هر LARP می‌ باشد.

توکن Live Action Roleplay در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 625,489 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.89M LARP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LARP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00168736 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LARP طی یک ساعت گذشته به میزان +4.71% و در هفت روز اخیر به میزان +35.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 88.79K رسیده است.

اطلاعات بازار Live Action Roleplay (LARP)

ارزش بازار $ 625.49K$ 625.49K $ 625.49K حجم (24 ساعته) $ 88.79K$ 88.79K $ 88.79K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 625.49K$ 625.49K $ 625.49K سرمایه در گردش 999.89M 999.89M 999.89M عرضه کل 999,888,682.531231 999,888,682.531231 999,888,682.531231

ارزش بازار فعلی Live Action Roleplay برابر است با $ 625.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 88.79K. عرضه در گردش LARP برابر است با 999.89M، و عرضه کل آن 999888682.531231 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 625.49K است.