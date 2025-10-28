قیمت Lithium Finance (LITH)
-0.56%
-2.19%
+22.02%
+22.02%
قیمت لحظه ای Lithium Finance (LITH) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، LITH در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LITH برابر با $ 0.070537 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، LITH در یک ساعت گذشته -0.56%، در 24 ساعت گذشته -2.19% و در 7 روز گذشته +22.02% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Lithium Finance برابر است با $ 79.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LITH برابر است با 9.08B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 87.47K است.
امروز، تغییر قیمت Lithium Finance به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Lithium Finance به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Lithium Finance به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Lithium Finance به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-2.19%
|30 روز
|$ 0
|+18.39%
|60 روز
|$ 0
|+3.40%
|90 روز
|$ 0
|--
Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.
Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.
Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.
