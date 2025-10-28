Lithium FinanceLITH چیست

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value. Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards. Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

توکنومیکس Lithium Finance (LITH)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lithium Finance (LITH) امروز Lithium Finance (LITH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LITH به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LITH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LITH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Lithium Finance چقدر است؟ ارزش بازار LITH برابر است با $ 79.40K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LITH چقدر است؟ عرضه در گردش LITH برابر است با 9.08B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LITH چقدر بوده است؟ LITH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.070537 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LITH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LITH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LITH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LITH برابر است با -- USD . آیا LITH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LITH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LITH مراجعه کنید.

