قیمت امروز Litecoin Mascot

قیمت لحظه‌ ای Litecoin Mascot (LESTER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LESTER به USD برابر با $ 0 برای هر LESTER می‌ باشد.

توکن Litecoin Mascot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 148.866 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999,71M LESTER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LESTER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,15359 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LESTER طی یک ساعت گذشته به میزان -%0,13 و در هفت روز اخیر به میزان -%2,51 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8,19 رسیده است.

اطلاعات بازار Litecoin Mascot (LESTER)

ارزش بازار $ 148,87K$ 148,87K $ 148,87K حجم (24 ساعته) $ 8,19$ 8,19 $ 8,19 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 148,87K$ 148,87K $ 148,87K سرمایه در گردش 999,71M 999,71M 999,71M عرضه کل 999.706.885,947271 999.706.885,947271 999.706.885,947271

ارزش بازار فعلی Litecoin Mascot برابر است با $ 148,87K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8,19. عرضه در گردش LESTER برابر است با 999,71M، و عرضه کل آن 999706885.947271 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 148,87K است.