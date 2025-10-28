LiquiHubLIQUI چیست

LiquiHUB is a Web3 ecosystem designed to connect developers, traders, and investors through secure and transparent utilities. The platform provides core products such as LiquiMarket (a marketplace to trade locked liquidity), LiquiLock (a token and liquidity locker), LiquiLaunchpad (to support early-stage projects), and LiquiRWA (bridging real-world assets into Web3). By combining these utilities, LiquiHUB creates a unified hub where developers gain credibility, traders access flexibility, and investors discover new opportunities all within a framework built on ethic and security.

توکنومیکس LiquiHub (LIQUI)

درک، توکنومیکس LiquiHub (LIQUI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LIQUI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره LiquiHub (LIQUI) امروز LiquiHub (LIQUI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LIQUI به واحد USD برابر است با 0.00905129 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LIQUI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00905129 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LIQUI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار LiquiHub چقدر است؟ ارزش بازار LIQUI برابر است با $ 8.18K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LIQUI چقدر است؟ عرضه در گردش LIQUI برابر است با 903.50K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LIQUI چقدر بوده است؟ LIQUI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.236031 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LIQUI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LIQUI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00856599 USD رسید. حجم معاملات LIQUI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LIQUI برابر است با -- USD . آیا LIQUI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LIQUI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LIQUI مراجعه کنید.

