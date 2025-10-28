قیمت لحظه‌ ای LiquiHub امروز برابر است با 0.00905129 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LIQUI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LIQUI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای LiquiHub امروز برابر است با 0.00905129 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LIQUI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LIQUI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت LiquiHub (LIQUI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 LIQUI به USD:

$0.00905129
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای LiquiHub (LIQUI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:17:30 (UTC+8)

اطلاعات قیمت LiquiHub (LIQUI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 0.236031
$ 0.00856599
--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای LiquiHub (LIQUI) برابر است با $0.00905129. در 24 ساعت گذشته، LIQUI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LIQUI برابر با $ 0.236031 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00856599 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LIQUI در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار LiquiHub (LIQUI)

$ 8.18K
$ 8.18K$ 8.18K

--
----

$ 9.05K
$ 9.05K$ 9.05K

903.50K
903.50K 903.50K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

ارزش بازار فعلی LiquiHub برابر است با $ 8.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LIQUI برابر است با 903.50K، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.05K است.

تاریخچه قیمت LiquiHub (LIQUI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت LiquiHub به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت LiquiHub به USD به میزان $ -0.0018750371 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت LiquiHub به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت LiquiHub به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0018750371-20.71%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

LiquiHubLIQUI چیست

LiquiHUB is a Web3 ecosystem designed to connect developers, traders, and investors through secure and transparent utilities. The platform provides core products such as LiquiMarket (a marketplace to trade locked liquidity), LiquiLock (a token and liquidity locker), LiquiLaunchpad (to support early-stage projects), and LiquiRWA (bridging real-world assets into Web3). By combining these utilities, LiquiHUB creates a unified hub where developers gain credibility, traders access flexibility, and investors discover new opportunities all within a framework built on ethic and security.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت LiquiHub (USD)

ارزش LiquiHub (LIQUI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از LiquiHub (LIQUI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت LiquiHub را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت LiquiHub را بررسی کنید!

LIQUI به ارزهای محلی

توکنومیکس LiquiHub (LIQUI)

درک، توکنومیکس LiquiHub (LIQUI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LIQUI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره LiquiHub (LIQUI)

امروز LiquiHub (LIQUI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LIQUI به واحد USD برابر است با 0.00905129 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LIQUI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LIQUI نسبت به USD برابر است با $ 0.00905129. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار LiquiHub چقدر است؟
ارزش بازار LIQUI برابر است با $ 8.18K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LIQUI چقدر است؟
عرضه در گردش LIQUI برابر است با 903.50K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LIQUI چقدر بوده است؟
LIQUI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.236031 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LIQUI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LIQUI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00856599 USD رسید.
حجم معاملات LIQUI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LIQUI برابر است با -- USD.
آیا LIQUI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LIQUI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LIQUI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:17:30 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

