قیمت امروز Liquid Staked TAO

قیمت لحظه‌ ای Liquid Staked TAO (XTAO) در حال حاضر برابر با $ 207.51 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XTAO به USD برابر با $ 207.51 برای هر XTAO می‌ باشد.

توکن Liquid Staked TAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 92,309 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 444.84 XTAO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XTAO در بازه‌ ای بین $ 207.48 (حداقل) و $ 207.51 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 297.31 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 155.05 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XTAO طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 38.05 رسیده است.

اطلاعات بازار Liquid Staked TAO (XTAO)

ارزش بازار $ 92.31K$ 92.31K $ 92.31K حجم (24 ساعته) $ 38.05$ 38.05 $ 38.05 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 92.31K$ 92.31K $ 92.31K سرمایه در گردش 444.84 444.84 444.84 عرضه کل 444.8412645047305 444.8412645047305 444.8412645047305

ارزش بازار فعلی Liquid Staked TAO برابر است با $ 92.31K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 38.05. عرضه در گردش XTAO برابر است با 444.84، و عرضه کل آن 444.8412645047305 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 92.31K است.