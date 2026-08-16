قیمت امروز Liquid Staked NIBI

قیمت لحظه‌ ای Liquid Staked NIBI (STNIBI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STNIBI به USD برابر با $ 0 برای هر STNIBI می‌ باشد.

توکن Liquid Staked NIBI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 41,424 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 51.55M STNIBI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STNIBI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01637183 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STNIBI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.09 رسیده است.

اطلاعات بازار Liquid Staked NIBI (STNIBI)

ارزش بازار $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K حجم (24 ساعته) $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K سرمایه در گردش 51.55M 51.55M 51.55M عرضه کل 51,546,098.396517 51,546,098.396517 51,546,098.396517

ارزش بازار فعلی Liquid Staked NIBI برابر است با $ 41.42K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.09. عرضه در گردش STNIBI برابر است با 51.55M، و عرضه کل آن 51546098.396517 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.42K است.