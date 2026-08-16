قیمت امروز Liora Nuclear Beam

قیمت لحظه‌ ای Liora Nuclear Beam ($BEAM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $BEAM به USD برابر با $ 0 برای هر $BEAM می‌ باشد.

توکن Liora Nuclear Beam در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,464 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.90M $BEAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $BEAM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00872357 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $BEAM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -3.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Liora Nuclear Beam ($BEAM)

ارزش بازار $ 28.46K$ 28.46K $ 28.46K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.46K$ 28.46K $ 28.46K سرمایه در گردش 999.90M 999.90M 999.90M عرضه کل 999,898,762.702691 999,898,762.702691 999,898,762.702691

ارزش بازار فعلی Liora Nuclear Beam برابر است با $ 28.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $BEAM برابر است با 999.90M، و عرضه کل آن 999898762.702691 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.46K است.