LionessLIONESS چیست

LIONESS is a community-driven meme token built on the Cronos blockchain. The project takes inspiration from the symbolism of the lioness, representing strength, resilience, and leadership within the CROFAM community. It aims to foster collaboration, creativity, and cultural identity across Cronos by encouraging grassroots participation and community-led growth. Unlike many short-lived meme tokens, LIONESS places emphasis on building a lasting presence through engagement, shared values, and collective action within the ecosystem.

منبع Lioness (LIONESS) وب سایت رسمی

توکنومیکس Lioness (LIONESS)

درک، توکنومیکس Lioness (LIONESS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LIONESS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lioness (LIONESS) امروز Lioness (LIONESS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LIONESS به واحد USD برابر است با 0.00000633 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LIONESS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000633 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LIONESS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Lioness چقدر است؟ ارزش بازار LIONESS برابر است با $ 6.33K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LIONESS چقدر است؟ عرضه در گردش LIONESS برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LIONESS چقدر بوده است؟ LIONESS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00002118 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LIONESS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LIONESS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000311 USD رسید. حجم معاملات LIONESS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LIONESS برابر است با -- USD . آیا LIONESS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LIONESS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LIONESS مراجعه کنید.

