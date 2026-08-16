قیمت امروز Linde xStock

قیمت لحظه‌ ای Linde xStock (LINX) در حال حاضر برابر با $ 470.8 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LINX به USD برابر با $ 470.8 برای هر LINX می‌ باشد.

توکن Linde xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 250,809 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 532.72 LINX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LINX در بازه‌ ای بین $ 444.02 (حداقل) و $ 470.8 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 555.96 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 385.09 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LINX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -6.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 137.37 رسیده است.

اطلاعات بازار Linde xStock (LINX)

ارزش بازار $ 250.81K$ 250.81K $ 250.81K حجم (24 ساعته) $ 137.37$ 137.37 $ 137.37 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 112.48M$ 112.48M $ 112.48M سرمایه در گردش 532.72 532.72 532.72 عرضه کل 238,916.6136339264 238,916.6136339264 238,916.6136339264

ارزش بازار فعلی Linde xStock برابر است با $ 250.81K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 137.37. عرضه در گردش LINX برابر است با 532.72، و عرضه کل آن 238916.6136339264 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 112.48M است.