قیمت امروز Lido Earn ETH

قیمت لحظه‌ ای Lido Earn ETH (EARNETH) در حال حاضر برابر با $ 1,906.66 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EARNETH به USD برابر با $ 1,906.66 برای هر EARNETH می‌ باشد.

توکن Lido Earn ETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 163,467,903 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 85.74K EARNETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EARNETH در بازه‌ ای بین $ 1,898.96 (حداقل) و $ 1,910.84 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4,640.93 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,072.46 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EARNETH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -1.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Lido Earn ETH (EARNETH)

ارزش بازار $ 163.47M$ 163.47M $ 163.47M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 163.48M$ 163.48M $ 163.48M سرمایه در گردش 85.74K 85.74K 85.74K عرضه کل 85,739.98958881675 85,739.98958881675 85,739.98958881675

ارزش بازار فعلی Lido Earn ETH برابر است با $ 163.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش EARNETH برابر است با 85.74K، و عرضه کل آن 85739.98958881675 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 163.48M است.