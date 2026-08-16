قیمت امروز Libertum

قیمت لحظه‌ ای Libertum (LBM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LBM به USD برابر با $ 0 برای هر LBM می‌ باشد.

توکن Libertum در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53,155 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 57.93M LBM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LBM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00100406 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.160025 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LBM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -31.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 212.15 رسیده است.

اطلاعات بازار Libertum (LBM)

ارزش بازار $ 53.16K$ 53.16K $ 53.16K حجم (24 ساعته) $ 212.15$ 212.15 $ 212.15 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 183.51K$ 183.51K $ 183.51K سرمایه در گردش 57.93M 57.93M 57.93M عرضه کل 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

ارزش بازار فعلی Libertum برابر است با $ 53.16K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 212.15. عرضه در گردش LBM برابر است با 57.93M، و عرضه کل آن 200000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 183.51K است.