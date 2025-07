اطلاعات LibertAI (LTAI).

LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services.

وب‌ سایت رسمی: https://LibertAI.io/ وایت پیپر https://libertai.io/Litepaper_0624_v2.pdf