قیمت امروز Liberland LLD

قیمت لحظه‌ ای Liberland LLD (LLD) در حال حاضر برابر با $ 0.269174 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LLD به USD برابر با $ 0.269174 برای هر LLD می‌ باشد.

توکن Liberland LLD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 695,181 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.58M LLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LLD در بازه‌ ای بین $ 0.263767 (حداقل) و $ 0.276878 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 26.82 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.230688 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LLD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان +1.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 201.96 رسیده است.

اطلاعات بازار Liberland LLD (LLD)

ارزش بازار $ 695.18K$ 695.18K $ 695.18K حجم (24 ساعته) $ 201.96$ 201.96 $ 201.96 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 988.57K$ 988.57K $ 988.57K سرمایه در گردش 2.58M 2.58M 2.58M عرضه کل 3,672,700.0 3,672,700.0 3,672,700.0

ارزش بازار فعلی Liberland LLD برابر است با $ 695.18K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 201.96. عرضه در گردش LLD برابر است با 2.58M، و عرضه کل آن 3672700.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 988.57K است.