قیمت لحظه ای Let me do it for you (NOSE) امروز معادل 0 USD است. ارزش بازار فعلی آن $ 15.80K USD است. قیمت NOSE به USD به صورت لحظه ای به روز می شود. عملکرد اصلی Let me do it for you در بازار: - حجم معاملات 24 ساعته معادل $ 597.12 USD می باشد- تغییر قیمت Let me do it for you در طول روز -6.75% می باشد- دارای عرضه در گردش 974.57M USD می باشد

عملکرد قیمت Let me do it for you (NOSE) در USD

امروز، تغییر قیمت Let me do it for you به USD به میزان $ 0 بود.

در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Let me do it for you به USD به میزان $ 0 بود.

در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Let me do it for you به USD به میزان $ 0 بود.

در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Let me do it for you به USD به میزان $ 0 بود.

دوره تغییر قیمت (USD) تغییر قیمت (%) امروز $ 0 -6.75% 30 روز $ 0 -85.24% 60 روز $ 0 -- 90 روز $ 0 --

تجزیه و تحلیل قیمت Let me do it for you (NOSE)

آخرین تجزیه و تحلیل قیمت Let me do it for you را کشف کنید: پایین‌ ترین و بالاترین قیمت 24 ساعته، اوج قیمت و تغییرات روزانه:

کمترین قیمت 24 ساعته $ 0$ 0 $ 0 بیشترین قیمت 24 ساعته $ 0$ 0 $ 0 اوج قیمت $ 0.0023184$ 0.0023184 $ 0.0023184 تغییر قیمت (1 ساعته) -0.10% تغییر قیمت (1D) -6.75% تغییر قیمت (7 روز) -29.02%

اطلاعات بازار Let me do it for you (NOSE)

به آمارهای بازار بپردازید: ارزش بازار، حجم 24 ساعته و عرضه: