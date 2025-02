Legion NetworkLGX چیست

Legion Network is a super blockchain based ecosystem divided into 4 sections that connects creators, large brands, influencers, entrepreneurs – and help them to unleash their potential via cutting edge technologies The Ecosystem consists of -Bluemoon (Collaborative Marketplace and Metaverse) -SaaS solutions -Empower Academy (Watch to earn) -Gaming (Play to earn) and Rewards

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!