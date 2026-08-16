قیمت امروز Legends of Elysium

قیمت لحظه‌ ای Legends of Elysium (LOE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOE به USD برابر با $ 0 برای هر LOE می‌ باشد.

توکن Legends of Elysium در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,870.29 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 109.32M LOE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.211191 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.48 رسیده است.

اطلاعات بازار Legends of Elysium (LOE)

ارزش بازار $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K حجم (24 ساعته) $ 5.48$ 5.48 $ 5.48 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.25K$ 25.25K $ 25.25K سرمایه در گردش 109.32M 109.32M 109.32M عرضه کل 199,000,000.0 199,000,000.0 199,000,000.0

ارزش بازار فعلی Legends of Elysium برابر است با $ 13.87K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.48. عرضه در گردش LOE برابر است با 109.32M، و عرضه کل آن 199000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.25K است.