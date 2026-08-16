قیمت امروز Ledger Realms

قیمت لحظه‌ ای Ledger Realms (LR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.86% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LR به USD برابر با $ 0 برای هر LR می‌ باشد.

توکن Ledger Realms در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 192,654 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 790.61M LR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.97% و در هفت روز اخیر به میزان -27.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.94K رسیده است.

اطلاعات بازار Ledger Realms (LR)

ارزش بازار $ 192.65K$ 192.65K $ 192.65K حجم (24 ساعته) $ 3.94K$ 3.94K $ 3.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 239.67K$ 239.67K $ 239.67K سرمایه در گردش 790.61M 790.61M 790.61M عرضه کل 983,549,859.122222 983,549,859.122222 983,549,859.122222

ارزش بازار فعلی Ledger Realms برابر است با $ 192.65K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.94K. عرضه در گردش LR برابر است با 790.61M، و عرضه کل آن 983549859.122222 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 239.67K است.