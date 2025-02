LecksisLEKS چیست

Lecksis is an all-in-one app that combines secure messaging, a marketplace, and cryptocurrency. You can create private chats, buy and sell goods on the built-in marketplace using Lecksis tokens as payment. All your confidential data is encrypted and stored only on your device. Lecksis lets you be completely anonymous: no need to share personal information like email, phone number, or even your real name. Just download the app, create a nickname, and enjoy your privacy.

