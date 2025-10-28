Lazer EyezLZR چیست

منبع Lazer Eyez (LZR) وب سایت رسمی

LZR به ارزهای محلی

توکنومیکس Lazer Eyez (LZR)

درک، توکنومیکس Lazer Eyez (LZR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LZR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lazer Eyez (LZR) امروز Lazer Eyez (LZR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LZR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LZR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LZR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Lazer Eyez چقدر است؟ ارزش بازار LZR برابر است با $ 15.61K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LZR چقدر است؟ عرضه در گردش LZR برابر است با 999.41M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LZR چقدر بوده است؟ LZR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00284929 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LZR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LZR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LZR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LZR برابر است با -- USD . آیا LZR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LZR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LZR مراجعه کنید.

