Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms. All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026. By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

توکنومیکس Law Service Token (LST)

درک، توکنومیکس Law Service Token (LST) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LST بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Law Service Token (LST) امروز Law Service Token (LST) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LST به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LST نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LST نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Law Service Token چقدر است؟ ارزش بازار LST برابر است با $ 25.00K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LST چقدر است؟ عرضه در گردش LST برابر است با 200.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LST چقدر بوده است؟ LST به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.154729 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LST در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LST به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LST چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LST برابر است با -- USD . آیا LST در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LST در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LST مراجعه کنید.

