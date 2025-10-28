قیمت لحظه‌ ای Laura AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LAURA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LAURA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Laura AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LAURA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LAURA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات قیمت Laura AI (LAURA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02523582
$ 0.02523582$ 0.02523582

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.39%

-15.39%

قیمت لحظه‌ ای Laura AI (LAURA) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، LAURA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LAURA برابر با $ 0.02523582 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LAURA در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -15.39% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Laura AI (LAURA)

$ 6.11K
$ 6.11K$ 6.11K

--
----

$ 6.11K
$ 6.11K$ 6.11K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Laura AI برابر است با $ 6.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LAURA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.11K است.

تاریخچه قیمت Laura AI (LAURA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Laura AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Laura AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Laura AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Laura AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0-10.66%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Laura AILAURA چیست

AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder

Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities.

Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation

A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount.

It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input.

  1. HCA Data Processing

All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation.

The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure.

  1. Find All Paths

It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria.

Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path.

  1. Laura Pathfinder: Assemble

All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm.

All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Laura AI (LAURA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Laura AI (USD)

ارزش Laura AI (LAURA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Laura AI (LAURA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Laura AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Laura AI را بررسی کنید!

LAURA به ارزهای محلی

توکنومیکس Laura AI (LAURA)

درک، توکنومیکس Laura AI (LAURA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LAURA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Laura AI (LAURA)

امروز Laura AI (LAURA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LAURA به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LAURA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LAURA نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Laura AI چقدر است؟
ارزش بازار LAURA برابر است با $ 6.11K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LAURA چقدر است؟
عرضه در گردش LAURA برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LAURA چقدر بوده است؟
LAURA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02523582 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LAURA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LAURA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات LAURA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LAURA برابر است با -- USD.
آیا LAURA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LAURA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LAURA مراجعه کنید.
