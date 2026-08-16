قیمت امروز LandX Governance Token

قیمت لحظه‌ ای LandX Governance Token (LNDX) در حال حاضر برابر با $ 0.01374854 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LNDX به USD برابر با $ 0.01374854 برای هر LNDX می‌ باشد.

توکن LandX Governance Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 181,681 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.22M LNDX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LNDX در بازه‌ ای بین $ 0.01359709 (حداقل) و $ 0.01380015 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.58 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01359709 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LNDX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.28% و در هفت روز اخیر به میزان -1.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.69K رسیده است.

اطلاعات بازار LandX Governance Token (LNDX)

ارزش بازار $ 181.68K$ 181.68K $ 181.68K حجم (24 ساعته) $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 987.37K$ 987.37K $ 987.37K سرمایه در گردش 13.22M 13.22M 13.22M عرضه کل 70,868,053.760063 70,868,053.760063 70,868,053.760063

ارزش بازار فعلی LandX Governance Token برابر است با $ 181.68K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.69K. عرضه در گردش LNDX برابر است با 13.22M، و عرضه کل آن 70868053.760063 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 987.37K است.