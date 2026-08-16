قیمت امروز LandX Governance Token

قیمت لحظه ای LandX Governance Token امروز برابر است با 0.01374854 USD. ارزش بازار LNDX معادل 181,681 USD است. نرخ زنده LNDX در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه ای LandX Governance Token امروز برابر است با 0.01374854 USD. ارزش بازار LNDX معادل 181,681 USD است. نرخ زنده LNDX در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!
قیمت لحظه ای LandX Governance Token (LNDX) در حال حاضر برابر با $ 0.01374854 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LNDX به USD برابر با $ 0.01374854 برای هر LNDX می باشد.
توکن LandX Governance Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 181,681 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.22M LNDX می باشد. طی 24 ساعت گذشته، LNDX در بازه ای بین $ 0.01359709 (حداقل) و $ 0.01380015 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.58 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 0.01359709 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز LNDX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.28% و در هفت روز اخیر به میزان -1.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.69K رسیده است.
اطلاعات بازار LandX Governance Token (LNDX)
$ 181.68K
$ 181.68K$ 181.68K
$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K
$ 987.37K
$ 987.37K$ 987.37K
13.22M
13.22M 13.22M
70,868,053.760063
70,868,053.760063 70,868,053.760063
ارزش بازار فعلی LandX Governance Token برابر است با $ 181.68K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.69K. عرضه در گردش LNDX برابر است با 13.22M، و عرضه کل آن 70868053.760063 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 987.37K است.
تاریخچه قیمت LandX Governance Token به USD
بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01359709
$ 0.01359709$ 0.01359709
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01380015
$ 0.01380015$ 0.01380015
بیشترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01359709
$ 0.01359709$ 0.01359709
$ 0.01380015
$ 0.01380015$ 0.01380015
$ 3.58
$ 3.58$ 3.58
$ 0.01359709
$ 0.01359709$ 0.01359709
+0.28%
+0.22%
-1.24%
-1.24%
تاریخچه قیمت LandX Governance Token (LNDX) به واحد USD
امروز، تغییر قیمت LandX Governance Token به USD به میزان $ 0 بود. در 30 روز گذشته، تغییر قیمت LandX Governance Token به USD به میزان $ -0.0009267602 بود. در 60 روز گذشته، تغییر قیمت LandX Governance Token به USD به میزان $ -0.0022506263 بود. در 90 روز گذشته، تغییر قیمت LandX Governance Token به USD به میزان $ +0.000000004949456246 بود.
دوره
تغییر قیمت (USD)
تغییر قیمت (%)
امروز
$ 0
+0.22%
30 روز
$ -0.0009267602
-6.74%
60 روز
$ -0.0022506263
-16.36%
90 روز
$ +0.000000004949456246
+0.00%
پیش بینی قیمت LandX Governance Token
پیش بینی قیمت LandX Governance Token (LNDX) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیشبینی قیمت فوق، هدف قیمتی LNDX تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می شود و این پیش بینی نشان دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیشبینی قیمت LandX Governance Token (LNDX) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت LandX Governance Token احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
ابزارهای MEXC برای پیش بینی های لحظه ای و تحلیل های شخصی تر، کاربران می توانند از ابزار پیش بینی قیمت MEXC و تحلیل های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR). می خواهید بدانید قیمت LandX Governance Token در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش بینی قیمت، می توانید تحلیل ها و برآوردهای قیمتی LNDX برای سال های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش بینی قیمت LandX Governance Token کلیک کنید.
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره LandX Governance Token
ارزش یک LandX Governance Token در سال 2030 چقدر خواهد بود؟
در صورتی که LandX Governance Token با نرخ رشد سالانه 5% افزایش یابد، ارزش برآوردی آن می تواند تا سال 2027 به حدود --، تا سال 2030 به --، تا سال 2035 به -- و تا سال 2040 به -- برسد. این ارقام سناریویی از رشد تدریجی و مبتنی بر اثر تجمیعی را نشان می دهند؛ با این حال، قیمت های واقعی در آینده به عواملی نظیر میزان پذیرش بازار، تحولات مقرراتی و شرایط کلان اقتصادی وابسته خواهند بود. در ادامه می توانید جدول کامل پیش بینی ها را برای بررسی دقیق تر تحلیل سال به سال قیمتهای بالقوه LandX Governance Token و نرخ بازدهی مورد انتظار مشاهده کنید.
قیمت LandX Governance Token امروز چقدر است؟
قیمت امروز LandX Governance Token برابر با $ 0.01374854 است. برای بررسی روند قیمتی در بازههای زمانی مختلف، به بخش تاریخچه قیمت مراجعه کنید تا تغییرات را در بازه های امروز، 30 روز، 60 روز و 90 روز گذشته مشاهده نمایید.
آیا LandX Governance Token هنوز هم سرمایه گذاری خوبی است؟
توکن LandX Governance Token همچنان یکی از رمزارزهای فعال در بازار محسوب می شود و از مشارکت مداوم معامله گران و روند توسعه زیست بوم خود بهره مند است.
با این حال، سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال از جمله LNDX ذاتاً با نوسان همراه است و باید متناسب با سطح تحمل ریسک فردی انجام شود.
همواره توصیه می شود پیش از هرگونه تصمیم گیری مالی، تحقیقات مستقل خود (DYOR) را انجام داده و شرایط کلی بازار را به دقت بررسی کنید.
حجم معاملات روزانه LandX Governance Token چقدر است؟
در 24 ساعت گذشته، معادل $ 7.69K از LandX Governance Token در پلتفرم MEXC معامله شده است.
قیمت فعلی LandX Governance Token چقدر است؟
قیمت لحظه ای LNDX به صورت بلادرنگ و بر اساس فعالیت معاملاتی جهانی در صرافی های بزرگ، از جمله MEXC، به روزرسانی می شود. نوسانات قیمتی این دارایی به طور پیوسته و در نتیجهی تغییر در نقدینگی بازار، حجم معاملات و احساسات کلی سرمایه گذاران رخ می دهد. برای مشاهده آخرین قیمت LandX Governance Token به ارز مورد نظر خود، به بخش قیمت LNDX مراجعه کرده و اطلاعات به روز بازار را بررسی کنید.
چه چیزی بر قیمت LandX Governance Token تأثیر می گذارد؟
قیمت LNDX تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل کلیدی قرار دارد؛ از جمله احساسات عمومی بازار، حجم معاملات، پیشرفت های فناورانه و روند پذیرش توسط کاربران.علاوه بر این، شرایط کلان اقتصادی مانند تغییر نرخ های بهره، چرخه های نقدینگی و سیگنال های نظارتی نیز نقش مهمی در جهت گیری و نوسانات قیمتی این دارایی ایفا می کنند.
برای آگاهی از تغییرات لحظه ای بازار و آخرین به روزرسانی های پروژه ها، به بخش اخبار MEXC مراجعه کنید و تازه ترین تحلیل ها و دیدگاه های تخصصی در حوزه رمزارزها را دنبال نمایید.
کدام توکن بیشترین حجم معاملات را در MEXC دارد؟
در ادامه، فهرست توکن هایی را مشاهده می کنید که در حال حاضر بیشترین حجم معاملات 24 ساعته را در پلتفرم MEXC به خود اختصاص داده اند. قیمت ها و عملکرد هر دارایی به صورت لحظه ای و بر اساس داده های زنده ی بازار به روزرسانی می شوند.
محبوب ترین توکن
قیمت
تغییر
BTC
63,057.74
-0.07%
ETH
1,879.38
-0.29%
GOLD(XAUT)
4,361.49
+0.02%
USDC
1.00089
0.00%
SOL
75.41
-0.15%
چگونه می توانم برای LNDX در MEXC سفارش حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) ثبت کنم
پلتفرم MEXC از سفارشات حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) پشتیبانی می کند تا به کاربران در مدیریت خودکار ریسک معاملات کمک کند.
1. به بخش معاملات اسپات یا فیوچرز بروید و جفت ارز LNDX/USDT را انتخاب کنید.
از منوی نوع سفارش گزینه ی حد ضرر (استاپ لیمیت) یا سفارش فعال سازی را انتخاب کنید.
3. قیمت فعال سازی را تعیین کنید؛ این همان سطح قیمتی است که در آن سفارش شما فعال می شود. سپس قیمت اجرا را مشخص کنید؛ قیمتی که معامله در آن انجام خواهد شد.
4. جزئیات سفارش خود را تأیید و ارسال کنید.
سفارش حد ضرر (Stop-Loss) زمانی فعال می شود که قیمت LandX Governance Token برخلاف پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند؛ در مقابل، سفارش حد سود (Take-Profit) به صورت خودکار زمانی اجرا می شود که قیمت به سطح هدف سود مورد نظر شما برسد.
برای مثال ها و آموزش های دقیق، به راهنمای معاملات اسپات MEXC مراجعه کنید
آیا قیمت LandX Governance Token امسال بالاتر خواهد رفت؟
قیمت LandX Governance Token ممکن است در سال جاری، با توجه به شرایط کلی بازار و روند توسعه پروژه، افزایش یابد. برای تحلیل جامع تر، پیش بینی قیمت LandX Governance Token (LNDX) را مطالعه کنید.
آخرین به روزرسانی صفحه: 2026-08-16 10:32:15 (UTC+8)
به روزرسانی های مهم بازار مربوط به LandX Governance Token (LNDX)
زمان (UTC+8)
نوع
اطلاعات
02-11 14:20:00
به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21
داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00
به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00
به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشنهای لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00
به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایینترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00
به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایینترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه میدهد
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید.
لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.