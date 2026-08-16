قیمت امروز Landwolf on AVAX

قیمت لحظه‌ ای Landwolf on AVAX (WOLF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOLF به USD برابر با $ 0 برای هر WOLF می‌ باشد.

توکن Landwolf on AVAX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 132,877 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 690.00B WOLF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOLF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOLF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.36% و در هفت روز اخیر به میزان +3.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Landwolf on AVAX (WOLF)

ارزش بازار $ 132.88K$ 132.88K $ 132.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 132.88K$ 132.88K $ 132.88K سرمایه در گردش 690.00B 690.00B 690.00B عرضه کل 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Landwolf on AVAX برابر است با $ 132.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WOLF برابر است با 690.00B، و عرضه کل آن 690000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 132.88K است.