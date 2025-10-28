قیمت لحظه‌ ای LAMA Trust Coin V2 امروز برابر است با 0.0012119 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VLAMA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VLAMA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای LAMA Trust Coin V2 امروز برابر است با 0.0012119 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VLAMA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VLAMA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

$0.0012119
+3.80%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:57:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00113218
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0012235
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00113218
$ 0.0012235
$ 0.00509577
$ 0.0005811
-0.94%

+3.89%

+81.60%

+81.60%

قیمت لحظه‌ ای LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) برابر است با $0.0012119. در 24 ساعت گذشته، VLAMA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00113218 تا حداکثر $ 0.0012235 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VLAMA برابر با $ 0.00509577 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0005811 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VLAMA در یک ساعت گذشته -0.94%، در 24 ساعت گذشته +3.89% و در 7 روز گذشته +81.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

$ 241.91K
--
$ 241.91K
199.61M
199,610,228.85772508
ارزش بازار فعلی LAMA Trust Coin V2 برابر است با $ 241.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VLAMA برابر است با 199.61M، و عرضه کل آن 199610228.85772508 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 241.91K است.

تاریخچه قیمت LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت LAMA Trust Coin V2 به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت LAMA Trust Coin V2 به USD به میزان $ -0.0003020750 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت LAMA Trust Coin V2 به USD به میزان $ -0.0008155833 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت LAMA Trust Coin V2 به USD به میزان $ -0.0007166003555028362 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+3.89%
30 روز$ -0.0003020750-24.92%
60 روز$ -0.0008155833-67.29%
90 روز$ -0.0007166003555028362-37.15%

LAMA Trust Coin V2VLAMA چیست

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت LAMA Trust Coin V2 (USD)

ارزش LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت LAMA Trust Coin V2 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت LAMA Trust Coin V2 را بررسی کنید!

VLAMA به ارزهای محلی

توکنومیکس LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

درک، توکنومیکس LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VLAMA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

امروز LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VLAMA به واحد USD برابر است با 0.0012119 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VLAMA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VLAMA نسبت به USD برابر است با $ 0.0012119. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار LAMA Trust Coin V2 چقدر است؟
ارزش بازار VLAMA برابر است با $ 241.91K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VLAMA چقدر است؟
عرضه در گردش VLAMA برابر است با 199.61M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VLAMA چقدر بوده است؟
VLAMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00509577 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VLAMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VLAMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0005811 USD رسید.
حجم معاملات VLAMA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VLAMA برابر است با -- USD.
آیا VLAMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VLAMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VLAMA مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

