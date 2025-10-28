LAMA Trust Coin V2VLAMA چیست

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA's smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

پیش‌ بینی قیمت LAMA Trust Coin V2 (USD)

ارزش LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت LAMA Trust Coin V2 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت LAMA Trust Coin V2 را بررسی کنید!

VLAMA به ارزهای محلی

توکنومیکس LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

درک، توکنومیکس LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VLAMA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) امروز LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VLAMA به واحد USD برابر است با 0.0012119 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VLAMA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0012119 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VLAMA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار LAMA Trust Coin V2 چقدر است؟ ارزش بازار VLAMA برابر است با $ 241.91K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VLAMA چقدر است؟ عرضه در گردش VLAMA برابر است با 199.61M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VLAMA چقدر بوده است؟ VLAMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00509577 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VLAMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VLAMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0005811 USD رسید. حجم معاملات VLAMA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VLAMA برابر است با -- USD . آیا VLAMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VLAMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VLAMA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)