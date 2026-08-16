قیمت امروز LAIKA the Cosmodog

قیمت لحظه‌ ای LAIKA the Cosmodog (LAIKA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LAIKA به USD برابر با $ 0 برای هر LAIKA می‌ باشد.

توکن LAIKA the Cosmodog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 122,454 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00T LAIKA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LAIKA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LAIKA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +0.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار LAIKA the Cosmodog (LAIKA)

ارزش بازار $ 122.45K$ 122.45K $ 122.45K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 122.45K$ 122.45K $ 122.45K سرمایه در گردش 1.00T 1.00T 1.00T عرضه کل 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی LAIKA the Cosmodog برابر است با $ 122.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LAIKA برابر است با 1.00T، و عرضه کل آن 1000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 122.45K است.