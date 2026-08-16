قیمت امروز Lady Marian

قیمت لحظه‌ ای Lady Marian (MARIAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MARIAN به USD برابر با $ 0 برای هر MARIAN می‌ باشد.

توکن Lady Marian در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 867,085 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B MARIAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MARIAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00804868 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MARIAN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +5.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.30K رسیده است.

اطلاعات بازار Lady Marian (MARIAN)

ارزش بازار $ 867.09K$ 867.09K $ 867.09K حجم (24 ساعته) $ 4.30K$ 4.30K $ 4.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 867.09K$ 867.09K $ 867.09K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Lady Marian برابر است با $ 867.09K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.30K. عرضه در گردش MARIAN برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 867.09K است.