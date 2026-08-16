قیمت امروز Kyrgyz Som Stablecoin

قیمت لحظه‌ ای Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) در حال حاضر برابر با $ 0.01141241 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KGST به USD برابر با $ 0.01141241 برای هر KGST می‌ باشد.

توکن Kyrgyz Som Stablecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,142,224 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 538.21M KGST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KGST در بازه‌ ای بین $ 0.01138527 (حداقل) و $ 0.01143568 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01245301 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01117502 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KGST طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.59M رسیده است.

اطلاعات بازار Kyrgyz Som Stablecoin (KGST)

ارزش بازار $ 6.14M$ 6.14M $ 6.14M حجم (24 ساعته) $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.14M$ 6.14M $ 6.14M سرمایه در گردش 538.21M 538.21M 538.21M عرضه کل 538,206,510.0 538,206,510.0 538,206,510.0

ارزش بازار فعلی Kyrgyz Som Stablecoin برابر است با $ 6.14M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.59M. عرضه در گردش KGST برابر است با 538.21M، و عرضه کل آن 538206510.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.14M است.