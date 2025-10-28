Kylo The DogeKYLO چیست

Kylo the Doge is a famous Shiba Inu known for his hilarious squeaks, dramatic reactions, and expressive face. He rose to fame on TikTok, gaining over 4 million followers and 150 million likes with funny videos of him "playing dead," reacting to "betrayals," and jumping through hoops. His exaggerated expressions and high-pitched squeals perfectly capture the quirky charm of Shiba Inus, making him a fan favorite. Kylo is also popular on Instagram and YouTube, where he continues to entertain a growing audience with his cartoon-like personality and lovable antics.

منبع Kylo The Doge (KYLO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Kylo The Doge (USD)

KYLO به ارزهای محلی

توکنومیکس Kylo The Doge (KYLO)

درک، توکنومیکس Kylo The Doge (KYLO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KYLO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kylo The Doge (KYLO) امروز Kylo The Doge (KYLO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KYLO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KYLO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KYLO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kylo The Doge چقدر است؟ ارزش بازار KYLO برابر است با $ 21.58K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KYLO چقدر است؟ عرضه در گردش KYLO برابر است با 420.69B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KYLO چقدر بوده است؟ KYLO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KYLO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KYLO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KYLO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KYLO برابر است با -- USD . آیا KYLO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KYLO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KYLO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kylo The Doge (KYLO)