KylieKYLIE چیست

Kylie (KYLIE) is the world's first AI influencer token on Base, blending artificial intelligence, social media culture, and blockchain innovation. More than a meme, Kylie is a fully digital personality who drives conversation, trends, and community engagement across platforms. The token represents access to her growing digital ecosystem—where AI influence meets crypto culture. Whether fueling viral moments, sparking innovation, or building new digital-first experiences, KYLIE is more than a coin—it's a movement redefining influence in the Web3 age.

منبع Kylie (KYLIE) وب سایت رسمی

KYLIE به ارزهای محلی

توکنومیکس Kylie (KYLIE)

درک، توکنومیکس Kylie (KYLIE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KYLIE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kylie (KYLIE) امروز Kylie (KYLIE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KYLIE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KYLIE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KYLIE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kylie چقدر است؟ ارزش بازار KYLIE برابر است با $ 602.36K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KYLIE چقدر است؟ عرضه در گردش KYLIE برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KYLIE چقدر بوده است؟ KYLIE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00134643 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KYLIE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KYLIE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KYLIE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KYLIE برابر است با -- USD . آیا KYLIE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KYLIE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KYLIE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kylie (KYLIE)