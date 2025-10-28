KuraKURA چیست

Kura is a decentralized exchange (DEX) on the Sei Network for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves, with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions based incentives. Holders can convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

توکنومیکس Kura (KURA)

درک، توکنومیکس Kura (KURA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kura (KURA) امروز Kura (KURA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KURA به واحد USD برابر است با 0.03878209 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KURA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.03878209 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KURA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kura چقدر است؟ ارزش بازار KURA برابر است با $ 37.00K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KURA چقدر است؟ عرضه در گردش KURA برابر است با 953.95K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KURA چقدر بوده است؟ KURA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.47 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KURA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KURA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03837987 USD رسید. حجم معاملات KURA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KURA برابر است با -- USD . آیا KURA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KURA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KURA مراجعه کنید.

