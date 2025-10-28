Kovu$KOVU چیست

Kovu is a Viral Red Siberian Husky. He has over 1.5M followers across socials and 66.5M likes on TikTok. His top 3 videos have 160M+, 40M+, and 40M+ views, respectively. He’s gone viral for various reasons including wearing human clothes and posing like a human. He’s also been posted by large accounts including Travis Scott. Kovu’s owner has onboarded by team and committed to support the project and create new content. Kovu tokens have spawned previously but this is the first time a token has been backed by his owner. The contract address is posted in his TikTok bio. Kovu is a Viral Red Siberian Husky. He has over 1.5M followers across socials and 66.5M likes on TikTok. His top 3 videos have 160M+, 40M+, and 40M+ views, respectively. He’s gone viral for various reasons including wearing human clothes and posing like a human. He’s also been posted by large accounts including Travis Scott. Kovu’s owner has onboarded by team and committed to support the project and create new content. Kovu tokens have spawned previously but this is the first time a token has been backed by his owner. The contract address is posted in his TikTok bio.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Kovu ($KOVU) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Kovu (USD)

ارزش Kovu ($KOVU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kovu ($KOVU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kovu را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Kovu را بررسی کنید!

$KOVU به ارزهای محلی

توکنومیکس Kovu ($KOVU)

درک، توکنومیکس Kovu ($KOVU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $KOVU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kovu ($KOVU) امروز Kovu ($KOVU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای $KOVU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی $KOVU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی $KOVU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kovu چقدر است؟ ارزش بازار $KOVU برابر است با $ 7.58K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش $KOVU چقدر است؟ عرضه در گردش $KOVU برابر است با 999.97M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت $KOVU چقدر بوده است؟ $KOVU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت $KOVU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ $KOVU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات $KOVU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $KOVU برابر است با -- USD . آیا $KOVU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد $KOVU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $KOVU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kovu ($KOVU)