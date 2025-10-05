قیمت لحظه‌ ای Koro Go امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KORO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KORO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Koro Go امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KORO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KORO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره KORO

اطلاعات قیمت KORO

وب‌سایت رسمی KORO

توکنومیکس KORO

پیش‌بینی قیمت KORO

لوگو Koro Go

قیمت Koro Go (KORO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 KORO به USD:

$0.0003647
+21.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Koro Go (KORO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:02:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Koro Go (KORO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 0.00323435
$ 0
+22.88%

+21.93%

+38.39%

+38.39%

قیمت لحظه‌ ای Koro Go (KORO) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، KORO در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KORO برابر با $ 0.00323435 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KORO در یک ساعت گذشته +22.88%، در 24 ساعت گذشته +21.93% و در 7 روز گذشته +38.39% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Koro Go (KORO)

$ 36.47K
$ 36.47K$ 36.47K

--
----

$ 36.47K
$ 36.47K$ 36.47K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Koro Go برابر است با $ 36.47K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KORO برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.47K است.

تاریخچه قیمت Koro Go (KORO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Koro Go به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Koro Go به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Koro Go به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Koro Go به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+21.93%
30 روز$ 0+52.40%
60 روز$ 0+335.35%
90 روز$ 0--

Koro GoKORO چیست

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Koro Go (KORO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Koro Go (USD)

ارزش Koro Go (KORO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Koro Go (KORO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Koro Go را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Koro Go را بررسی کنید!

KORO به ارزهای محلی

توکنومیکس Koro Go (KORO)

درک، توکنومیکس Koro Go (KORO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KORO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Koro Go (KORO)

امروز Koro Go (KORO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KORO به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KORO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KORO نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Koro Go چقدر است؟
ارزش بازار KORO برابر است با $ 36.47K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KORO چقدر است؟
عرضه در گردش KORO برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KORO چقدر بوده است؟
KORO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00323435 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KORO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KORO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات KORO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KORO برابر است با -- USD.
آیا KORO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KORO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KORO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:02:14 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Koro Go (KORO)

