قیمت لحظه ای Koro Go (KORO) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، KORO در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KORO برابر با $ 0.00323435 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، KORO در یک ساعت گذشته +22.88%، در 24 ساعت گذشته +21.93% و در 7 روز گذشته +38.39% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Koro Go برابر است با $ 36.47K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KORO برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 36.47K است.
امروز، تغییر قیمت Koro Go به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Koro Go به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Koro Go به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Koro Go به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|+21.93%
|30 روز
|$ 0
|+52.40%
|60 روز
|$ 0
|+335.35%
|90 روز
|$ 0
|--
KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas
درک، توکنومیکس Koro Go (KORO) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KORO بیشتر بدانید!
