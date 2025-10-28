Kome ChanKOME چیست

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸 Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who's capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it's a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship. 🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community. 🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan's owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan's adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

منبع Kome Chan (KOME) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Kome Chan (USD)

ارزش Kome Chan (KOME) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kome Chan (KOME) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kome Chan را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Kome Chan را بررسی کنید!

KOME به ارزهای محلی

توکنومیکس Kome Chan (KOME)

درک، توکنومیکس Kome Chan (KOME) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KOME بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kome Chan (KOME) امروز Kome Chan (KOME) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KOME به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KOME نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KOME نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kome Chan چقدر است؟ ارزش بازار KOME برابر است با $ 6.96K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KOME چقدر است؟ عرضه در گردش KOME برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KOME چقدر بوده است؟ KOME به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01605948 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KOME در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KOME به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KOME چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KOME برابر است با -- USD . آیا KOME در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KOME در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KOME مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kome Chan (KOME)