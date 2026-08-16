قیمت امروز Kokopi Koalas

قیمت لحظه‌ ای Kokopi Koalas (KOKOP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KOKOP به USD برابر با $ 0 برای هر KOKOP می‌ باشد.

توکن Kokopi Koalas در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 98,491 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 975.00M KOKOP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KOKOP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00438245 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KOKOP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -1.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 91.75 رسیده است.

اطلاعات بازار Kokopi Koalas (KOKOP)

ارزش بازار $ 98.49K$ 98.49K $ 98.49K حجم (24 ساعته) $ 91.75$ 91.75 $ 91.75 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 101.02K$ 101.02K $ 101.02K سرمایه در گردش 975.00M 975.00M 975.00M عرضه کل 999,997,701.197849 999,997,701.197849 999,997,701.197849

ارزش بازار فعلی Kokopi Koalas برابر است با $ 98.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 91.75. عرضه در گردش KOKOP برابر است با 975.00M، و عرضه کل آن 999997701.197849 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 101.02K است.