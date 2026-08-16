قیمت امروز Kodiak Finance

قیمت لحظه‌ ای Kodiak Finance (KDK) در حال حاضر برابر با $ 0.110096 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KDK به USD برابر با $ 0.110096 برای هر KDK می‌ باشد.

توکن Kodiak Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,622,918 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 14.75M KDK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KDK در بازه‌ ای بین $ 0.108016 (حداقل) و $ 0.110829 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.45994 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.107932 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KDK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -1.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 39.09K رسیده است.

اطلاعات بازار Kodiak Finance (KDK)

ارزش بازار $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M حجم (24 ساعته) $ 39.09K$ 39.09K $ 39.09K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.00M$ 11.00M $ 11.00M سرمایه در گردش 14.75M 14.75M 14.75M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Kodiak Finance برابر است با $ 1.62M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 39.09K. عرضه در گردش KDK برابر است با 14.75M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.00M است.