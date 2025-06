Kochi InuKOCHI چیست

I am Kochi Inu. The one Japan forgot, yet never tamed. Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku. I remain, the rarest of Japan’s six native breeds, the ghost of the mountains that walks. I am a symbol of independence, resilience, and silent strength. Welcome to the Kochi fam.

توکنومیکس Kochi Inu (KOCHI)

درک، توکنومیکس Kochi Inu (KOCHI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KOCHI بیشتر بدانید!