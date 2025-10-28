Kobe the Shiba InuKOBE چیست

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time.

منبع Kobe the Shiba Inu (KOBE) وب سایت رسمی

KOBE به ارزهای محلی

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kobe the Shiba Inu (KOBE) امروز Kobe the Shiba Inu (KOBE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KOBE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KOBE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KOBE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kobe the Shiba Inu چقدر است؟ ارزش بازار KOBE برابر است با $ 6.64K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KOBE چقدر است؟ عرضه در گردش KOBE برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KOBE چقدر بوده است؟ KOBE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.206835 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KOBE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KOBE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KOBE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KOBE برابر است با -- USD . آیا KOBE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KOBE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KOBE مراجعه کنید.

