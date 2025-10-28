قیمت لحظه‌ ای Kobe the Shiba Inu امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KOBE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KOBE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Kobe the Shiba Inu امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KOBE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KOBE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Kobe the Shiba Inu

قیمت Kobe the Shiba Inu (KOBE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 KOBE به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Kobe the Shiba Inu (KOBE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:14:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Kobe the Shiba Inu (KOBE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.206835
$ 0.206835$ 0.206835

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Kobe the Shiba Inu (KOBE) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، KOBE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KOBE برابر با $ 0.206835 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KOBE در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Kobe the Shiba Inu (KOBE)

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

--
----

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Kobe the Shiba Inu برابر است با $ 6.64K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KOBE برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.64K است.

تاریخچه قیمت Kobe the Shiba Inu (KOBE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Kobe the Shiba Inu به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Kobe the Shiba Inu به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Kobe the Shiba Inu به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Kobe the Shiba Inu به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0+85.54%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Kobe the Shiba InuKOBE چیست

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

منبع Kobe the Shiba Inu (KOBE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Kobe the Shiba Inu (USD)

ارزش Kobe the Shiba Inu (KOBE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kobe the Shiba Inu (KOBE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kobe the Shiba Inu را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Kobe the Shiba Inu را بررسی کنید!

KOBE به ارزهای محلی

توکنومیکس Kobe the Shiba Inu (KOBE)

درک، توکنومیکس Kobe the Shiba Inu (KOBE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KOBE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kobe the Shiba Inu (KOBE)

امروز Kobe the Shiba Inu (KOBE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KOBE به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KOBE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KOBE نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Kobe the Shiba Inu چقدر است؟
ارزش بازار KOBE برابر است با $ 6.64K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KOBE چقدر است؟
عرضه در گردش KOBE برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KOBE چقدر بوده است؟
KOBE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.206835 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KOBE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KOBE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات KOBE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KOBE برابر است با -- USD.
آیا KOBE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KOBE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KOBE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:14:50 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kobe the Shiba Inu (KOBE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

