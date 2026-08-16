قیمت امروز kncler coin

قیمت لحظه‌ ای kncler coin (KANCLER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 17,38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KANCLER به USD برابر با $ 0 برای هر KANCLER می‌ باشد.

توکن kncler coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 216 859 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 700,00M KANCLER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KANCLER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KANCLER طی یک ساعت گذشته به میزان -0,11% و در هفت روز اخیر به میزان +25,68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1,61K رسیده است.

اطلاعات بازار kncler coin (KANCLER)

ارزش بازار $ 216,86K$ 216,86K $ 216,86K حجم (24 ساعته) $ 1,61K$ 1,61K $ 1,61K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 309,80K$ 309,80K $ 309,80K سرمایه در گردش 700,00M 700,00M 700,00M عرضه کل 999 999 843,746605 999 999 843,746605 999 999 843,746605

ارزش بازار فعلی kncler coin برابر است با $ 216,86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1,61K. عرضه در گردش KANCLER برابر است با 700,00M، و عرضه کل آن 999999843.746605 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 309,80K است.