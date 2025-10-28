KlimaDAOKLIMA چیست

What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale. In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million. Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals. A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally. KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders. In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO's infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability. In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless 'Web 2.5' user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO's digital carbon infrastructure, without additional fees.

پیش‌ بینی قیمت KlimaDAO (USD)

ارزش KlimaDAO (KLIMA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از KlimaDAO (KLIMA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت KlimaDAO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت KlimaDAO را بررسی کنید!

KLIMA به ارزهای محلی

توکنومیکس KlimaDAO (KLIMA)

درک، توکنومیکس KlimaDAO (KLIMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KLIMA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KlimaDAO (KLIMA) امروز KlimaDAO (KLIMA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KLIMA به واحد USD برابر است با 0.149251 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KLIMA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.149251 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KLIMA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار KlimaDAO چقدر است؟ ارزش بازار KLIMA برابر است با $ 954.79K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KLIMA چقدر است؟ عرضه در گردش KLIMA برابر است با 6.40M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KLIMA چقدر بوده است؟ KLIMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3,777.3 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KLIMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KLIMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.111333 USD رسید. حجم معاملات KLIMA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KLIMA برابر است با -- USD . آیا KLIMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KLIMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KLIMA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به KlimaDAO (KLIMA)