قیمت لحظه‌ ای KlimaDAO امروز برابر است با 0.149251 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KLIMA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KLIMA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو KlimaDAO

قیمت KlimaDAO (KLIMA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 KLIMA به USD:

$0.149251
+2.90%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای KlimaDAO (KLIMA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:06:08 (UTC+8)

اطلاعات قیمت KlimaDAO (KLIMA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.144378
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.153134
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.144378
$ 0.153134
$ 3,777.3
$ 0.111333
+0.09%

+2.99%

-43.88%

-43.88%

قیمت لحظه‌ ای KlimaDAO (KLIMA) برابر است با $0.149251. در 24 ساعت گذشته، KLIMA در بازه قیمتی حداقل $ 0.144378 تا حداکثر $ 0.153134 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KLIMA برابر با $ 3,777.3 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.111333 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KLIMA در یک ساعت گذشته +0.09%، در 24 ساعت گذشته +2.99% و در 7 روز گذشته -43.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار KlimaDAO (KLIMA)

$ 954.79K
--
$ 954.79K
6.40M
6,397,207.327325595
ارزش بازار فعلی KlimaDAO برابر است با $ 954.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KLIMA برابر است با 6.40M، و عرضه کل آن 6397207.327325595 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 954.79K است.

تاریخچه قیمت KlimaDAO (KLIMA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت KlimaDAO به USD به میزان $ +0.00433962 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت KlimaDAO به USD به میزان $ -0.0359433272 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت KlimaDAO به USD به میزان $ +0.0317624336 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت KlimaDAO به USD به میزان $ +0.0117470069216387 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00433962+2.99%
30 روز$ -0.0359433272-24.08%
60 روز$ +0.0317624336+21.28%
90 روز$ +0.0117470069216387+8.54%

KlimaDAOKLIMA چیست

What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.

In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.

Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.

A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.

KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.

In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.

In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت KlimaDAO (USD)

ارزش KlimaDAO (KLIMA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از KlimaDAO (KLIMA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت KlimaDAO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت KlimaDAO را بررسی کنید!

KLIMA به ارزهای محلی

توکنومیکس KlimaDAO (KLIMA)

درک، توکنومیکس KlimaDAO (KLIMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KLIMA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KlimaDAO (KLIMA)

امروز KlimaDAO (KLIMA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KLIMA به واحد USD برابر است با 0.149251 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KLIMA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KLIMA نسبت به USD برابر است با $ 0.149251. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار KlimaDAO چقدر است؟
ارزش بازار KLIMA برابر است با $ 954.79K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KLIMA چقدر است؟
عرضه در گردش KLIMA برابر است با 6.40M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KLIMA چقدر بوده است؟
KLIMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3,777.3 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KLIMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KLIMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.111333 USD رسید.
حجم معاملات KLIMA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KLIMA برابر است با -- USD.
آیا KLIMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KLIMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KLIMA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:06:08 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به KlimaDAO (KLIMA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

