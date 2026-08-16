قیمت امروز Kiyomasa

قیمت لحظه‌ ای Kiyomasa (清正) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 19.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 清正 به USD برابر با $ 0 برای هر 清正 می‌ باشد.

توکن Kiyomasa در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,411 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.99M 清正 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 清正 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00154093 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 清正 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +7.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Kiyomasa (清正)

ارزش بازار $ 25.41K$ 25.41K $ 25.41K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.41K$ 25.41K $ 25.41K سرمایه در گردش 997.99M 997.99M 997.99M عرضه کل 997,992,522.1854 997,992,522.1854 997,992,522.1854

ارزش بازار فعلی Kiyomasa برابر است با $ 25.41K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 清正 برابر است با 997.99M، و عرضه کل آن 997992522.1854 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.41K است.