اقتصاد توکنی KITA ($KITA)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت KITA ($KITA)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت KITA ($KITA)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات KITA ($KITA).
Join the Alien Army! $KITA is a Solana-based memecoin that's out of this world! 🌠 With LP burned and liquidity locked, we've ensured a fair launch and a secure foundation for our community. But $KITA is more than just a meme coin - we're building real utility:
- NFTs: Exclusive digital collectibles for our loyal supporters
- Staking: Earn rewards for holding $KITA
- Wallet App: Seamlessly manage your $KITA and other Solana assets
- Meme Generator: Unleash your creativity and generate out-of-this-world memes
- Bots: Advanced tools for traders and enthusiasts
- Community-Driven Rewards: Participate in contests and win big
Our mission is clear: combine hype, culture, and utility to create the strongest Alien Army on Solana! 👽🔥 Join us and be part of something epic! 💫 Powered by the Alien Army, $KITA is revolutionizing the meme coin space with real-world value and community-driven innovation. Let's blast off together! 🚀"
توکنومیکس KITA ($KITA): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی KITA ($KITA) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای $KITA که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های $KITA که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی $KITA را درک کردید، قیمت زنده توکن $KITA را بررسی کنید!
پیش بینی قیمت $KITA
میخواهید بدانید که $KITA به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت $KITA ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟
پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC ساده ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
محبوب ترین ها
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
بیشترین حجم
ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات
به تازگی اضافه شده
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
بیشترین رشدها
برترین رشدهای 24 ساعته در بازار رمزارز؛ ارزهایی که هر معامله گر باید زیر نظر داشته باشد