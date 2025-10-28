Kira AIKIRA چیست

KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3 Web3 isn't just programmable anymore. It's becoming sentient. KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack. At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains. Autonomy isn't coming. It's already online

پیش‌ بینی قیمت Kira AI (USD)

ارزش Kira AI (KIRA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kira AI (KIRA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kira AI را بررسی کنید.

KIRA به ارزهای محلی

توکنومیکس Kira AI (KIRA)

درک، توکنومیکس Kira AI (KIRA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KIRA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kira AI (KIRA) امروز Kira AI (KIRA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KIRA به واحد USD برابر است با 0.00577495 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KIRA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00577495 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KIRA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kira AI چقدر است؟ ارزش بازار KIRA برابر است با $ 5.77K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KIRA چقدر است؟ عرضه در گردش KIRA برابر است با 1.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KIRA چقدر بوده است؟ KIRA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.257228 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KIRA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KIRA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00555229 USD رسید. حجم معاملات KIRA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KIRA برابر است با -- USD . آیا KIRA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KIRA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KIRA مراجعه کنید.

