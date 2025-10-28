Kintsu Staked HypeSHYPE چیست

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid's validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem. Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid's system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer: - Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter. - sHYPE can move seamlessly between HyperCore's trading engine and HyperEVM's DeFi applications. - This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

منبع Kintsu Staked Hype (SHYPE) وب سایت رسمی

SHYPE به ارزهای محلی

توکنومیکس Kintsu Staked Hype (SHYPE)

درک، توکنومیکس Kintsu Staked Hype (SHYPE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SHYPE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kintsu Staked Hype (SHYPE) امروز Kintsu Staked Hype (SHYPE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SHYPE به واحد USD برابر است با 47.53 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SHYPE نسبت به USD چقدر است؟ $ 47.53 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SHYPE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kintsu Staked Hype چقدر است؟ ارزش بازار SHYPE برابر است با $ 288.14K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SHYPE چقدر است؟ عرضه در گردش SHYPE برابر است با 6.06K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SHYPE چقدر بوده است؟ SHYPE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 53.2 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SHYPE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SHYPE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 29.91 USD رسید. حجم معاملات SHYPE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SHYPE برابر است با -- USD . آیا SHYPE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SHYPE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SHYPE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kintsu Staked Hype (SHYPE)