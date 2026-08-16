قیمت امروز kinton the frog

قیمت لحظه‌ ای kinton the frog (KINTON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KINTON به USD برابر با $ 0 برای هر KINTON می‌ باشد.

توکن kinton the frog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,609 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.89M KINTON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KINTON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00102112 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KINTON طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -5.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار kinton the frog (KINTON)

ارزش بازار $ 22.61K$ 22.61K $ 22.61K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.61K$ 22.61K $ 22.61K سرمایه در گردش 999.89M 999.89M 999.89M عرضه کل 999,894,090.070388 999,894,090.070388 999,894,090.070388

ارزش بازار فعلی kinton the frog برابر است با $ 22.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KINTON برابر است با 999.89M، و عرضه کل آن 999894090.070388 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.61K است.