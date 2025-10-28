Kinetix Finance TokenKAI چیست

Kinetix is building a next generation AI-powered DeFi Hub providing a suite of the most sophisticated DeFi instruments in the Web3 landscape at the intersection of AI. Kinetix DeFi Hub users are able to take on up to 100x leverage on cryptocurrencies, forex and commodities, swap, make cross-chain swaps, provide liquidity to multiple pools, use multiple bridges, farm, perform on/off ramps and more.

پیش‌ بینی قیمت Kinetix Finance Token (USD)

ارزش Kinetix Finance Token (KAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kinetix Finance Token (KAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kinetix Finance Token را بررسی کنید.

KAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Kinetix Finance Token (KAI)

درک، توکنومیکس Kinetix Finance Token (KAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kinetix Finance Token (KAI) امروز Kinetix Finance Token (KAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KAI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kinetix Finance Token چقدر است؟ ارزش بازار KAI برابر است با $ 370.28K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KAI چقدر است؟ عرضه در گردش KAI برابر است با 965.33M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KAI چقدر بوده است؟ KAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03611293 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KAI برابر است با -- USD . آیا KAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KAI مراجعه کنید.

