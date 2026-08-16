قیمت امروز Kinetiq Markets HYPE

قیمت لحظه‌ ای Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) در حال حاضر برابر با $ 58.07 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KMHYPE به USD برابر با $ 58.07 برای هر KMHYPE می‌ باشد.

توکن Kinetiq Markets HYPE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,305,753 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 591.03K KMHYPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KMHYPE در بازه‌ ای بین $ 57.42 (حداقل) و $ 58.42 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 77.71 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 20.85 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KMHYPE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.39% و در هفت روز اخیر به میزان +3.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.36 رسیده است.

اطلاعات بازار Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

ارزش بازار $ 34.31M$ 34.31M $ 34.31M حجم (24 ساعته) $ 12.36$ 12.36 $ 12.36 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.31M$ 34.31M $ 34.31M سرمایه در گردش 591.03K 591.03K 591.03K عرضه کل 591,025.8302550606 591,025.8302550606 591,025.8302550606

ارزش بازار فعلی Kinetiq Markets HYPE برابر است با $ 34.31M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.36. عرضه در گردش KMHYPE برابر است با 591.03K، و عرضه کل آن 591025.8302550606 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.31M است.