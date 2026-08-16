قیمت امروز Kindra by virtuals

قیمت لحظه‌ ای Kindra by virtuals (KINDRA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KINDRA به USD برابر با $ 0 برای هر KINDRA می‌ باشد.

توکن Kindra by virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 169,279 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B KINDRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KINDRA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KINDRA طی یک ساعت گذشته به میزان -1.03% و در هفت روز اخیر به میزان -1.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 832.87 رسیده است.

اطلاعات بازار Kindra by virtuals (KINDRA)

ارزش بازار $ 169.28K$ 169.28K $ 169.28K حجم (24 ساعته) $ 832.87$ 832.87 $ 832.87 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 169.28K$ 169.28K $ 169.28K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Kindra by virtuals برابر است با $ 169.28K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 832.87. عرضه در گردش KINDRA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 169.28K است.