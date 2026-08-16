قیمت امروز Kilroy was here

قیمت لحظه‌ ای Kilroy was here (KILROY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KILROY به USD برابر با $ 0 برای هر KILROY می‌ باشد.

توکن Kilroy was here در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 201,425 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 980.63M KILROY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KILROY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00141004 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KILROY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -24.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.38K رسیده است.

اطلاعات بازار Kilroy was here (KILROY)

ارزش بازار $ 201.43K$ 201.43K $ 201.43K حجم (24 ساعته) $ 2.38K$ 2.38K $ 2.38K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 201.43K$ 201.43K $ 201.43K سرمایه در گردش 980.63M 980.63M 980.63M عرضه کل 980,625,535.014707 980,625,535.014707 980,625,535.014707

ارزش بازار فعلی Kilroy was here برابر است با $ 201.43K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.38K. عرضه در گردش KILROY برابر است با 980.63M، و عرضه کل آن 980625535.014707 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 201.43K است.