قیمت امروز KILL BIG BEAUTIFUL BILL

قیمت لحظه‌ ای KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KBBB به USD برابر با $ 0 برای هر KBBB می‌ باشد.

توکن KILL BIG BEAUTIFUL BILL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,538 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M KBBB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KBBB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.065428 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KBBB طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB)

ارزش بازار $ 22.54K$ 22.54K $ 22.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.54K$ 22.54K $ 22.54K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,998,669.64 999,998,669.64 999,998,669.64

ارزش بازار فعلی KILL BIG BEAUTIFUL BILL برابر است با $ 22.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KBBB برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999998669.64 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.54K است.