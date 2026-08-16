قیمت امروز Kendu Inu

قیمت لحظه‌ ای Kendu Inu (KENDU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KENDU به USD برابر با $ 0 برای هر KENDU می‌ باشد.

توکن Kendu Inu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,559.45 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00T KENDU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KENDU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KENDU طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Kendu Inu (KENDU)

ارزش بازار $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K سرمایه در گردش 1.00T 1.00T 1.00T عرضه کل 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Kendu Inu برابر است با $ 15.56K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KENDU برابر است با 1.00T، و عرضه کل آن 1000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.56K است.